RFV Fattori: "Chi gioca poco ieri sera doveva dimostrare tanto, invece non si è salvato nessuno"

L'ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha commentato a "Garrisca al Vento" il sorteggio degli ottavi di Conference con la Fiorentina che ha pescato il Rakov: "Avevo paura dello Strasburgo perché devi affrontarlo con le seconde linee perché il 12 e 19 marzo non sei fuori dalla corsa salvezza. Ieri ho dato dei 4 in pagella che non dò mai, perché noi non c'eravamo e dopo 50 minuti in casa nostra eravamo sul 3-0 per loro. Eravamo in bambola piena, non si può salvare nessuno nonostante la qualificazione. Continuo a pensare che chi gioca poco, tolto qualche titolare che era in campo, in queste partite deve dimostrare di poter fare il titolare. Se la risposta di Fortini terzino è quella di ieri, per lunedì ci penserei a metterlo al posto di Dodo squalificato. Ora si è fatto male anche Solomon che aveva dato ordine, Gudmundsson cheda lì si accentra fa danni. Io prevedevo un 4-2-3-1 per Fabbian, ma lo ha messo seconda punta alla fine...".

Cosa è successo ieri sera?

"Vanoli un po' di colpa se l'è presa ma lo capisco perché non è facile con questa squadra. Tu dovevi fare facendogli capire che comandavamo noi ed invece siamo partiti a zero all'ora invece gli hai dato fiducia. Se parti con la spina staccata, non la riattacchi. Meno male che comunque alla fine qualche limite ce l'avevamo, tra cui il portiere. Ma hai allungato la partita e hai avuto gli infortuni, Vanoli aveva aspettato a cambiare per evitare infatti gli infortuni".