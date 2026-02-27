RFV Casarsa: "Vedere la Fiorentina terzultima è un malanno al cuore"

Gianfranco Casarsa, ex centravanti di Fiorentina e Udinese, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" analizzando quella che potrà essere la partita di lunedì tra la squadra toscana e quella friulana: "La Fiorentina è la squadra che mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo del calcio".

Che effetto fa vedere la Fiorentina al terzultimo posto in classifica?

"È un malanno al cuore. Anche qua a Perugia non stanno meglio e spero che entrambe risolvano la propria posizione di classifica".

Che partita si aspetta?

"In questo momento non faccio pronostici. Spero che in queste ultime partite la Fiorentina riesca a salvarsi dando ai tifosi un sollievo".

Lei ha fatto parte della Fiorentina 77'/78' che si salvò in extremis, quella stagione può essere paragonata a quella di quest'anno?

"Noi avevamo un momento negativo e ne eravamo dispiaciuti. Dare un giudizio adesso è difficile, ma vi posso dire che un calciatore non ci vive bene. I giocatori vanno aiutati perché loro vanno via, mentre i tifosi rimangono".

