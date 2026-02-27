RFV Orlando: "Viste le prossime partite dell'Udinese, lunedì è uno scontro salvezza"

vedi letture

Alessandro Orlando, ex calciatore di Udinese e Fiorentina, cresciuto nelle giovanili dei friuliani, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso "Viola amore mio" parlando della partita di lunedì sera tra le sue due ex squadre: "Credo che la partita di ieri sia fine a se stessa e, a suo modo, è andata bene. Penso che, per quanto importante sia l'Europa, il primo pensiero sia alla salvezza. Ieri partivi da un 3-0 che vi assicuro condiziona, perché anche io ho vissuto una situazione simile quando ero alla Juventus. Io non mi preoccuperei dell'atteggiamento della Fiorentina, ormai fa parte della stagione. Io sono qua a Udine e anche qua la parola continuità non è nota. Io credo che la Fiorentina viene a Udine, non per pareggiare, ma per vincere, la partita di lunedì sera sia fondamentalmente uno spareggio salvezza, guardando le prossime partite dell'Udinese. L'Udinese ha una buona rosa, ma ha tre assenze importanti come Davis, Solet e Zanoli".

Cosa pensa di Zaniolo?

"Fino a metà campionato era un calciatore da vertice, ora è rientrato da un infortuni e come l’Udinese sta facendo fatica. Mi dà l’impressione che voglia risolvere le partite da solo e salvare il proprio campionato, invece di giocare per la squadra".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola