Calamai: "Comuzzo, non ti riconosco più: campanello d'allarme"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", su Radio FirenzeViola, ha parlato di Pietro Comuzzo: "Non voglio fare il processo a un giocatore, specie perché giovane. Ma Comuzzo è un talento che non riconosco più. Ha avuto un inizio di stagione complicatissimo, dovuto anche a un virus che lo ha penalizzato.

Poi è chiaro che abbia pagato la situazione di difficoltà di una squadra in grande confusione. Ma come si spiega una gara come ieri, dove lui aveva tutta l’opportunità di dimostrare di essere tornato un giocatore affidabile? Il campanello di allarme che arriva da Comuzzo, e non solo, è un segnale che secondo me la Fiorentina deve prendere con grande attenzione per vivere al meglio questo finale di stagione".