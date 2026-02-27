RFV Amerini: "Ieri è stato un incidente di percorso che può togliere certezze"

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando dello spavento corso ieri dalla Fiorentina e dell'importanza di Fagioli: "Adesso è il calciatore più importante a cui aggrapparsi. È il leader tecnico della squadra e sta facendo sicuramente bene. La partita di ieri non è dipesa dalla presenza di Fagioli, dato che era presente anche all'andata, anche se ieri la Fiorentina ha rischiato troppo. Questi passi falsi ai fini del campionato non fanno bene, perché tolgono certezze".

Lei si aspettava una Fiorentina così spenta?

"Sì è un aspetto preoccupante. È vero, però nelle ultime la squadra aveva dei problemi, ma creava e si dimostrava in crescita. Ieri credo sia un passo falso dipeso anche dal risultato dell'andata".

Questo può essere una sveglia per la squadra dopo i tre successi consecutivi?

"Devono essere bravi a prenderlo come un campanello d'allarme sia calciatori che allenatore. La squadra che abbiamo visto negli ultimi tempi dava segni positivi. Adesso quando si vede la Fiorentina c'è la sensazione di una squadra viva, penso che quello di ieri sia un incidente di percorso. Ora il campionato è alla porte e nessuno ti regala niente, devono ritrovare l'atteggiamento delle ultime partite".

