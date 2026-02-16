Giani sul Franchi: "Regione può intervenire se salta accordo con ACF"

vedi letture

Queste le parole del presidente della Regione, Eugenio Giani, sull’andamento dei lavori al Franchi: “Non posso garantire niente, perché non ne ho la competenza. In Consiglio regionale non abbiamo mai discusso, però noi interventi anche su impianti sportivi di una certa consistenza ne abbiamo fatti.

Ad esempio su Pistoia con il Fondo di Sviluppo e Coesione abbiamo previsto 15 milioni per il nuovo Palazzo dello Sport, e questo è avvenuto nel marzo del 2024. Quindi io posso dire che ci sono i precedenti perché anche la Regione, con una cifra del genere (15 milioni), può intervenire in caso di necessità se non andasse a buon fine l'accordo fra Comune di Firenze e Fiorentina”.