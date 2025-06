Fabrizio Larini su Pioli: "Non è una minestra riscaldata, può far bene ovunque"

Fabrizio Larini, dirigente sportivo di lungo corso, è intervenuto a "Chi si compra?", in onda su Radio FirenzeViola, per parlare di Stefano Pioli: "Io non lo considererei una minestra riscaldata, è un allenatore completo, si è aggiornato e migliorato. Ha cambiato tanti modulo, ha avuto un'evoluzione. Può fare il bene di qualsiasi club. Lo conosco bene anche come persona, sapevo benissimo che avrebbe potuto ricoprire un ruolo importante".

L'ha più sentito?

"Non ho avuto modo di sentirlo, non so nemmeno se è rientrato in Italia o se è ancora in Arabia".

Può essere come Ranieri a Roma?

"Intanto ha grande esperienza, quindi può fare bene a maggior ragione in una piazza che conosce come Firenze. Può normalizzare tutti gli ambienti".

Il prossimo anno può essere una stagione di gerarchie alterate in classifica?

"Sarà sicuramente un anno particolare visto che ci sono tante squadre che cambiano. Quindi sarà un campionato non scontato".

