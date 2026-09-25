La Nazione si concentra su De Gea: i motivi della permanenza, le difficoltà e la rinascita

David De Gea cerca continuità dopo aver superato un avvio di stagione complicato. Nelle prime sette gare ufficiali il portiere della Fiorentina ha incassato 13 gol, con una percentuale di parate inferiore al 54%, numeri condizionati anche dalle difficoltà della squadra di Fabio Grosso, spesso esposta a conclusioni da distanza ravvicinata. Con il ritorno di Paolo Vanoli, però, la Fiorentina ha ritrovato maggiore solidità e De Gea una protezione più efficace.

Il tecnico considera lo spagnolo un punto di riferimento per esperienza, personalità e leadership, mentre anche il preparatore dei portieri Claudio Filippi ha spinto durante l’estate per la sua permanenza, quando il futuro del portiere era ancora in bilico. Contro il Napoli De Gea ha risposto alle critiche con quattro interventi importanti, tornando a trasmettere sicurezza alla squadra. Come sottolinea La Nazione, ora gli mancano cinque presenze per raggiungere quota 100 con la maglia viola e l’obiettivo è trovare continuità, cercando anche il primo clean sheet in campionato dopo quello centrato in Coppa Italia.