RFV Evacuo: "Vanoli mi piace ma giusto decida Paratici. Kean? Non me ne priverei"

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L'ex attaccante della Florentia Viola (tra le altre) ed ora agente Felice Evacuo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?". Queste le sue parole sulla Fiorentina: "La società deve avere ambizione quindi gli obiettivi la prossima stagione saranno sicuramente diversi rispetto a quanto accaduto in questa stagione. A me Vanoli è un allenatore che piace però bisogna capire che tipo di rapporti ci sono all'interno dello spogliatoio. Ma chi meglio di Paratici sa come ristabilire gli equilibri e costruire una squadra che possa puntare almeno all'Europa?".

Quanto vale Kean? E cosa pensa che accadrà in estate?

"Sicuramente ha un valore alto, perché è l'attaccante della Nazionale ed è uno dei pochi in Italia ad avere un livello internazionale. Credo che le cifre della clausola siano idonee per un calciatore del genere, la Fiorentina dovrà valutare se sacrificarlo oppure no in base all'allenatore. Io non mi priverei di un attaccante così, che ha 15-20 gol nelle gambe in Serie A. Di sicuro non me ne priverei a cuor leggero".

E su Gudmundsson?

"Sono giocatori che vanno inquadrati in base al prossimo allenatore. Ha sicuramente deluso le aspettative, però ha qualità incredibili, è stato preso per farlo giocare dietro le punte. Con un allenatore come Sarri sarebbe sicuramente mandato via visto il 4-3-3...".

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