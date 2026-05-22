Fiorentina-Atalanta 1-0, finisce il primo tempo: decide Piccoli

Fiorentina-Atalanta 1-0, finisce il primo tempo: decide Piccoli FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Il primo tempo di Fiorentina-Atalanta finisce 1-0. Roberto Piccoli decide i primi tre quarti d'ora dell'ultima gara della stagione per le due squadre. Dopo una mezz'ora in cui sono arrivate più occasioni per i bergamaschi, i viola hanno alzato il ritmo e trafitto la porta difesa da Marco Sportiello. In questo momento la Fiorentina è dodicesima in classifica a quota 44 punti.