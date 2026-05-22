Fiorentina-Atalanta 1-0, un paio di chences viola, poi Christensen mura Zappacosta
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La ripresa si apre con un paio di occasioni per la Fiorentina: prima i viola reclamano un rigore per un'uscita maldestra di Sportiello, poi recuperano un paio di palloni che diventano tiri pochi pericolosi nella direzione della porta nerazzurra. Successivamente, è Christensen a strappare gli applausi del Franchi: discesa della Dea sulla sinistra, palla rasoterra dentro e Zappacosta arriva a calciare tutto solo, con l'estremo difensore danese che esce rapidamente e chiude lo specchio della porta.
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