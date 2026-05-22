Fiorentina-Atalanta 1-0, rete di Piccoli. E la Curva: "Palladino salta la panchina"

Fiorentina-Atalanta 1-0, rete di Piccoli. E la Curva: "Palladino salta la panchina"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Passa la Fiorentina al 38', con Roberto Piccoli che sblocca la gara! Ripartenza della squadra di Vanoli dopo che Brescianini trova un varco in campo aperto: l'ex di turno manda l'attaccante in profondità a duellare con Ahanor, Piccoli va via sulla sinistra e calcia forte col mancino sul primo palo. Complice un erroraccio di Sportiello, la palla sbatte sul palo e va dentro, con l'1-0 viola.

A seguire è la Curva Fiesole a divertirsi contro Raffaele Palladino: subito la rete, infatti, dal cuore del tifo viola è iniziato il coro "Palladino salta la panchina". Una presa in giro nei confronti dell'ex allenatore della Fiorentina, oggi all'Atalanta, nonostante i 65 punti e la semifinale di Conference League raggiunti l'anno scorso.