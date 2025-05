Dimissioni Palladino e futuro incerto: Radio FirenzeViola sarà in onda fino alle 22

Prosegue anche oggi, mercoledì 28 maggio 2025, il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso dalle 17:00 spazio a Giacomo Galassi, Celeste Pin e Chiara Andrea Bevilacqua per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20. Poi sarà il turno "Viva Fiorenza" per un'ora di trasmissione con Luigi Laserpe e Gianluca Lapi. E non è finita qua: Radio FirenzeViola allungherà di un'ora proprio per parlare delle dimissioni di Raffaele Palladino, quindi il palinsesto arriverà fino alle 22. Dopo "Viva Fiorenza", ci sarà un'altra ora di trasmissione con Lorenzo Marucci in conduzione.

