RFV Di Gennaro: "Ora serve una riflessione importante: Pioli deve incidere di più"

Ospite nella mattinata di Radio FirenzeViola, Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attualmente commentatore sportivo, ha parlato così durante la trasmissione "Chi si Compra". Queste le sue parole: "Dopo una sconfitta pesante come quella contro il Napoli, Pioli deve fare una riflessione importante su tutto. Il Napoli è stato superiore in tutto. Non voglio essere disfattista perché siamo solo all'inizio. L'allenatore deve incidere ancora di più. Pioli è arrivato per alzare il livello e io sono fiducioso. Bisogna valutare anche i singoli eventi, la Fiorentina ha preso troppi gol. E' un problema di equilibrio, che va rivisto. Alla prossima c'è il Como che potrebbe essere la rivelazione di quest'anno".

