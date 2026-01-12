RFV Di Gennaro: "La Fiorentina ha dominato il Milan nella ripresa. Baldanzi? Non serve"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex viola e opinionista per Radio FirenzeViola, ha parlato così in diretta sulle nostre frequenze - nel corso di "Chi si compra?" - dopo il pareggio della Fiorentina ottenuto contro il Milan: "La squadra adesso ha uno spirito, un'idea e una condizione fisica, che vale tanto. L'atteggiamento è corretto e nel secondo tempo la Fiorentina ha dominato. Deve ritrovare il Kean migliore ma ha trovato il miglior Fagioli, poi il modulo è quello che dà più garanzie e anche Gudmundsson mi pare ritrovato. Quel che conforta è la capacità di dominare il Milan nella ripresa, si vedono anche abbracci tra i giocatori ed è sintomo di un gruppo ritrovato".

Potrebbe arrivare a Firenze Baldanzi. Che ne pensa?

"È un giocatore di talento e qualità, ma non l'ha ancora dimostrato. L'ho commentato anche agli Europei Under 21, non mi pare il tipo di calciatore che fa fare il salto di qualità alla Fiorentina. Serve più un esterno di ruolo, in grado di saltare l'uomo, e Baldanzi non è quel prototipo di giocatore".

Cosa si aspetta dalle prossime mosse di mercato?

"Un difensore, perché Brescianini è stato un bell'acquisto con sostanza e capacità tecniche. Diventa fondamentale, come l'esterno, ma serve anche il difensore e si è visto anche ieri. Se poi arrivano tutti e due, meglio".