Il Caffè Nero Bollente: "Viola, si vede la luce: ora il mercato. Ma Baldanzi a che serve?"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola, durante "Buongiorno Firenze", il nostro opinionista Luca Calamai ha rivolto così lo sguardo alla Fiorentina, tra il pareggio col Milan e il mercato invernale: "Vediamo la luce in fondo al tunnel, dopo un girone intero. Però ora c'è il mercato e non entro nella vicenda Paratici perché è imbarazzante, qualcuno poi ci spiegherà perché trattare un dirigente importante e non averlo per il mercato. Resto invece stupito di Baldanzi: è un buon giovane di talento, ma alla Roma ha dimostrato di non avere la qualità per andare oltre un certo livello.

Ma al di là del lato tecnico, è il ruolo che non convince. La Fiorentina sta per portare al Viola Park un trequartista, quando invece servirebbe un grande difensore - si è visto anche ieri - e un leader a centrocampo da affiancare a Fagioli e Brescianini. Baldanzi, in tutto questo, cosa c'entra?". Qua sotto il video: