Il Caffè Nero Bollente: "Viola, si vede la luce: ora il mercato. Ma Baldanzi a che serve?"
Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola, durante "Buongiorno Firenze", il nostro opinionista Luca Calamai ha rivolto così lo sguardo alla Fiorentina, tra il pareggio col Milan e il mercato invernale: "Vediamo la luce in fondo al tunnel, dopo un girone intero. Però ora c'è il mercato e non entro nella vicenda Paratici perché è imbarazzante, qualcuno poi ci spiegherà perché trattare un dirigente importante e non averlo per il mercato. Resto invece stupito di Baldanzi: è un buon giovane di talento, ma alla Roma ha dimostrato di non avere la qualità per andare oltre un certo livello.
Ma al di là del lato tecnico, è il ruolo che non convince. La Fiorentina sta per portare al Viola Park un trequartista, quando invece servirebbe un grande difensore - si è visto anche ieri - e un leader a centrocampo da affiancare a Fagioli e Brescianini. Baldanzi, in tutto questo, cosa c'entra?". Qua sotto il video:
