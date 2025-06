RFV Di Chiara: "Pioli alla Fiorentina scelta razionale. Io club manager? Ho parlato con lui”

L'ex viola Alberto Di Chiara, opinionista di RadioFirenzeViola, è intervenuto durante Garrisca al Vento. Queste le sue parole su Stefano Pioli: "È una scelta che ci può stare. C'è stata una girandola di allenatori come non mai. Quella di Stefano Pioli è la scelta più razionale. Nella Fiorentina ci vuole un po' di equilibrio e Pioli ha fatto dell'equilibrio il suo successo. Nel calcio stesso c'è poco equilibrio, a partire dalla Nazionale, è una situazione abbastanza paradossale. Quello di Pioli sarà un ritorno, che solitamente sono mal digeriti. Però credo che la Fiorentina si sia trovata un po' come l'Inter. A fare una scelta inaspettata dopo quello che è successo con Palladino. In questa confusione la scelta viola potrebbe essere vincente".

Possibile ruolo da club manager?

"La storia nasce dalla richiesta di Pioli di avere una figura di questo tipo. Con Pioli ci siamo sentiti per telefono qualche giorno fa. Ci siamo parlati anche di questo. Se ci fosse questa possibilità si potrebbe aprire una opportunità. Non c'è stata alcuna offerta ufficiale ovviamente, prima bisogna ufficializzare l'allenatore. Bisogna delineare la parte sportivo e poi si vedrà. Con Stefano ho passato dei bei momenti. Giretti lo conosco bene, come lo stesso Stefano. Quindi perché no? Se mai dovesse esserci una proposta di questo genere la terrei in considerazione".