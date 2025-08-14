RFV Desolati: "Vorrei poter essere io il vice Kean. Dzeko? Grandissimo giocatore"

Claudio Desolati, ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro". Queste le sue parole sulla questione vice Kean: "Io il vice Kean lo farei volentieri, sono disponibile a farlo anche gratis!".

Un attaccante in cui si rivede?

"Non ho ancora visto un attaccante che possa avere le mie caratteristiche: ai miei tempi l'attaccante era bravo quando si smarcava dai difensori. Chi ha lo scatto più veloce è più bravo, si tratta di tutto un altro modo di fare calcio, era tutto diverso. Mi piacerebbe tanto oggi giocare a calcio".

Che ne pensa di Dzeko?

"A me piace come giocatore, ha un grande fisico ma bisogna capire quanto tempo può mantenere i 90 minuti. A me è sempre piaciuto: è furbo, colpisce moto bene la palla e gioca per la squadra. Ad un attaccante così non gli si può dire nulla. Se a 39 anni è ancora in condizione vuol dire essere un grande professionista e si vede che vuole aiutare i giovani".

Kean riparte con la stessa furia agonistica, che ne pensi?

"Per me ha fatto benissimo a rimanere a Firenze, è un ragazzo eccezionale e anche in campo si vede che ha voglia di fare bene. Spero possa fare una grande annata. I giocatori però cambiano, anche gli stessi compagni e spesso si va anche a simpatia...sono cose che da ex calciatore io noto".

Gud, che ruolo ha?

"Ha fatto un'annata particolare. Anche io pensavo che potesse fare meglio. Non so dirvi che ruolo definitivo possa avere. I ruoli è difficili trovarli, il goleador si vede e per me Gud non è un attaccante vero".