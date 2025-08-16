RFV Desirée Spinelli, una "viola" alla Rugby World Cup: "Girone difficile ma siamo preparate. Tifo Fiorentina"

Desirée Spinelli parteciperà al campionato del Mondo di rugby femminile; è la prima fiorentina ad indossare la maglia della Nazionale maggiore e ad essere convocata ad una Rugby World Cup: "Ho già partecipato a tre gare del 6 Nazioni ed ora come squadra siamo arrivate qua e sono molto orgogliosa" spiega a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo".

Qual è il percorso ai Mondiali? "Noi debutteremo il 23 contro la Francia poi giocheremo con Brasile e Sudafrica - prosegue - il girone è difficile ma la squadra azzurra è ben preparata. L'obiettivo personale è crescere il più possibile e restare all'interno delle 32, come squadra affronteremo una partita per volta. La favorita? L'Inghilterra che gioca anche in casa tra l'altro".

Il suo percorso come è stato? "Siamo poche ragazze che giocano a rugby in Toscana e finché ho potuto mi sono allenata anche con i maschi. Dopo aver giocato a Campi Bisenzio ora sono alla Benetton Treviso. Mi trovo bene come società, squadra e città".

Segue altri sport e la Fiorentina in particolare? "Amo qualsiasi sport, e da piccola andavo allo stadio a vedere la Fiorentina e sono tuttora tifosa viola ma ora gli sport preferisco ovviamente viverli".