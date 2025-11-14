RFV Delio Rossi sulla crisi dei viola: "Non servono colpevoli ma soluzioni"

Delio Rossi, ex allenatore viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "La stagione è iniziata male, si è arrivati anche all'allontanamento del direttore sportivo e dell'allenatore. Quando inizia male una stagione si fa fatica a rimetterla in sesto. Bisogna prendere atto della situazione e della realtà per rialzarsi, senza fare voli pindarici".

Quindi la Fiorentina dovrà andare avanti mattoncino per mattoncino e se non dovesse riuscire a vincere, meglio non perdere?

"Secondo me si, sono frasi di buon senso anche perché è vero che la piazza è esigente, abituata a traguardi migliori però si deve prendere atto che la realtà è questa. Non puoi passare da zero a cento in maniera vorticosa ma devi fare un passo alla volta secondo le proprie possibilità".

Valutando la rosa a disposizione ritiene che la squadra sia stata sopravvalutata?

"Di solito quando le cose non vanno sicuramente non è mai una causa singola. Non penso che la rosa sia stata sopravvalutata, può darsi anche di sì, ma andrebbero conosciute le situazioni che ci sono all'interno. Il problema non è vedere di chi è la colpa, ma come cercare di risolvere la situazione. Serve unità di intenti da parte della società, dei calciatori, dell'allenatore e anche dell'ambiente. Ora devi pensare mattoncino per mattoncino, partita per partita e fare meglio possibile indipendentemente da chi va a giocare".

