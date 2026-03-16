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Cremonese-Fiorentina 0-2: raddoppia Piccoli, terzo gol in campionato per il novantuno

Cremonese-Fiorentina 0-2: raddoppia Piccoli, terzo gol in campionato per il novantunoFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:18Primo Piano
di Redazione FV

Fiorentina sul doppio vantaggio dopo 32': a segno Roberto Piccoli, che si sblocca (in campionato non segnava da Bologna-Fiorentina del gennaio scorso); il numero novantuno detta bene il movimento in verticale che viene premiato dal filtrante di Gosens, pallone scolastico che scoperchia la malmessa difesa della Cremonese, Piccoli non controlla neanche ma di prima, col mancino, scavalca Audero per il raddoppio gigliato.