Goretti: "Solomon dopo la sosta, Kean lavora tanto. Lavoriamo per la Fiorentina di domani"

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Roberto Goretti, dirigente della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Cremonese, direttamente dallo Zini: "Partita importante stasera, lo dice la classifica ma lo saranno tutte fino al 24 maggio. La Fiorentina deve riuscire a centrare l'obiettivo della salvezza che è molto importante per noi".

Come stanno Solomon e Kean?

"Solomon sta finendo il suo percorso riabilititativo, rientrerà sicuramente dopo la sosta. Moise ha avuto mesi difficili perché si sono sovrapposti due infortuni, ha lavorato tanto. Dopo Udine ha fatto doppie sedute tutti i giorni poi deciderà l'allenatore come gestirlo".

Come state lavorando con gli altri dirigenti?

"Abbiamo il presidente Commisso molto presente e partecipativo. Paratici e Ferrari lavorano tutti i giorni fianco a fianco con grande entusiasmo. La Fiorentina da ultima in classifica ha deciso di iniziare un percorso per trovare un modello per i prossimi anni, guardando sempre con attenzione all'oggi. Il focus principale è la classifica e salvare la stagione, contemporaneamente si lavora per la Fiorentina del domani".