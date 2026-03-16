Primavera, pari tra Fiorentina e Roma: viola sempre quarti, giallorossi primi da soli

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Non riesce l'assalto alla vetta da parte della Fiorentina: la gara al Viola Park con la Roma capolista finisce infatti 1-1 con i viola che restano quarti a 50 punti e i giallorossi che superano Parma e Cesena di un punto e diventano primi da soli a quota 52.

I giallorossi sono passati in vantaggio già al quarto d'ora con Almaviva ma la Fiorentina ha riacciuffato il pari al 39' con Trapani, parziale con cui le due squadre andavano negli spogliaytoi. Nella ripresa nessuna delle due riusciva poi ad andare in gol con il risultato che rimaneva così fissato sull'1-1.