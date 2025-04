RFV De Sisti: "Champions possibile, confermerei Palladino per il prossimo anno"

Giancarlo De Sisti, ex calciatore viola è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Fagioli è uno dei giovani più interessanti, avevano ragione coloro che mi dicevano che era forte. Ha dei colpi che in pochi hanno, è uno che sa cosa fare con il pallone".

Che ne pensa dell'insieme del centrocampo di questa Fiorentina?

"Cataldi nasce come cursore ma sa fare anche l'organizzatore, sa cosa significa fare le due fasi, Mandragora è quel calciatore che più o meno sa fare tutto, è venuto fuori un ottimo centrocampo".

Cosa ne pensa di Kean?

"Moise ha uno strapotere fisico, cerca sempre la profondità e ha un grande fiuto del gol, sente la porta come se fosse casa sua".

Che ne pensa di Palladino?

"Non gli si può dire nulla, nonostante ci sia stata una fase di stallo dove la squadra non stava rendendo, nonostante tutto ne è uscito bene, la Fiorentina ha fatto una buona scelta e lo confermerei anche per il prossimo anno".

I Viola possono ambire alla Champions League?

"La Fiorentina può farcela, adesso bisogna rimanere con i piedi per terra e non sbagliare alcune partite".