RFV De Sinopoli (Pres. ATF): "Contestazioni? I giudizi non cambiano con la salvezza"

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Il presidente dell'ATF (Associazione Tifosi Fiorentini), Federico De Sinopoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando della possibile affluenza di tifosi per la prossima partita del Franchi tra Fiorentina e Genoa: "Dal punto di vista metereologico mette acqua ed uno di quegli aspetti che mette di malumore. Domenica speriamo di tirare fuori questo punto, poi i sentimenti che ci sono stati questa stagione non cambiano con il raggiungimento della salvezza. È stata una stagione condotta male ed è stato uno strazio che non deve essere ripetuto, quindi spero che se ne faccia tesoro. Sento tifosi che vorrebbero la curva in rivoluzione, ma sappiamo che è sempre pronta a criticare se è giusto criticare. Questo sempre, anche se non viene pubblicato. Quando sono state fatte cosa che alla curva non andavano bene, la curva si è sempre fatta sentire. Mi viene in mente il caso Vlahovic, quando ci fu un lungo comunicato della curva. Ci sono anche situazioni fuori dallo stadio. I tifosi hanno fatto presente anche gli aspetti positivi. Il tifoso poi la domenica deve sempre sostenere la Fiorentina, perché il tifoso se quest'anno la Fiorentina andava in Serie B era l'unico non colpevole, perché c'è sempre stato a sostenerla. Noi tifosi abbiamo fatto il nostro e per fortuna siamo riusciti a sfangarla".

Lei è perplesso su ciò che può dare Paratici?

"No, perché è troppo presto. Bisogna ottimizzare e sperare ch lo facciano le società. Il prossimo proprietario dalla Fiorentina, dato che si vuole mandare via questa presidenza, sarà un altro americano o un indiano, che non sa niente di Firenze".

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