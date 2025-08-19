RFV Dario Canovi: "Esuberi sempre difficili da piazzare. La Fiorentina dipenderà sempre da Kean"

Il noto agente Dario Canovi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare dei temi di attualità della Fiorentina. Ecco le sue parole: a partire dal giudizio su Pradè e le cessioni degli esuberi: "Lo conosco da bambino e mi è difficile dare un giudizio che conosco così bene, famiglia compresa. Milan più bravo negli esuberi? Li aveva acquistati a cifre importanti, per questo li sta vendendo a cifre importanti appunto, Tare è capace ma non voglio fare confronti. Anche Goretti è stato un mio giocatore, in A ha iniziato da poco e diamogli il tempo per crescere. Gli esuberi sono sempre difficili da piazzare per tutte le società".

Che Fiorentina sta nascendo e cosa manca? "Molto dipenderà da come giocherà Kean , se giocherà sempre come l'anno scorso sarà una buona Fiorentina. Per ora sul mercato non ha fatto molto ma ha qualche carenza in attacco ma anche in difesa. Su Dzeko, pur riconoscendogli tutta la classe che ha, dico che l'età ha delle esigenze. A 40 giocatori all'altezza in grado di giocare a certi livelli non li ricordo, se non Toninho Cerezo. Ovviamente per i portieri è diverso. Dzeko credo possa giocare negli ultimi minuti, non credo possa giocare 50 gare".

Piccoli ha lo stesso agente di Kean e Dzeko, lei da agente li porterebbe tre giocatori nella stessa squadra? "Per me sarebbe di grande imbarazzo perché ogni partita uno o due dovranno stare fuori in ogni partita. Se gioca a due punti il problema sarebbe minore. A me Piccoli comunque piace, non so darne una valutazione economica però dati i rapporti tra Pradè e Lucci magari l'agente farà di tutto per abbassare il prezzo".