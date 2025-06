RFV Daniele Amerini su Pioli: "A Firenze sarebbe un valore aggiunto. Un manager all'inglese"

vedi letture

L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi agente di mercato, Daniele Amerini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per analizzare l tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire dal casting per il nuovo allenatore della Fiorentina: "A certi tipi di allenatore non puoi arrivare. Alcuni tecnici aspettano le big. I profili di allenatore che possono arrivare a Firenze sono i giovani, scommesse che possono andare bene o male, oppure anche l'usato sicuro come Stefano Pioli".

Come giudica il possibile ritorno di Pioli?

"Chiaro che se arriva Pioli arriva un allenatore che ha vinto uno scudetto, non da favorito, con il Milan. Rispetto alla sua prima esperienza in viola ha un altro peso. Io l'ho avuto a Modena 20 anni fa. Sarà cambiato sicuramente ma già allora era bravo a gestire lo spogliatoio. E' sicuramente più consapevole. In Arabia ha avuto a che fare con Ronaldo e Manè, insomma giocatori importanti. Alla Fiorentina sarebbe un valore aggiunto".

Alla Fiorentina serve un allenatore che gestisca anche le situazioni fuori campo?

"Ha tanta esperienza, ha lavorato in piazze importanti e con pressioni tali a quelle di Firenze. Penso sia un manager in stile inglese perché è bravo nella gestione del campo e dell'extra campo. Poi sul terreno di gioco scendono i giocatori, l'allenatore conta per il 20% secondo me".