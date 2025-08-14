RFV Colautti: "Nella Japan University FA tanti talenti, quella con la Fiorentina è il test più atteso. I viola seguirono Kakitani"

Stasera la Fiorentina affronterà l'amichevole con la Japan University FA. In vista della sfida, ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "I Tempi Supplementari" è intervenuto Giampaolo Colautti, collaboratore del tecnico Zaccheroni in giro per il mondo e CEO della Sport Events Society che ha organizzato la tournée italiana appunto della squadra universitaria giapponese. Ecco le sue parole: "La cantera giapponese passa dalla Nazionale Universitaria, il Giappone è un paese in cui ci sono tantissimi talenti. In questa selezione ci sono giocatori del 2003-2004, sono gli Under 23 insomma, il sistema è un po' quello del College americano e la metà di questi ha già il contratto con squadre professionistiche. Sarà dunque un test competitivo per la Fiorentina ma anche per questi ragazzi. Quando ero con Zaccheroni in Giappone dovevo seguire tutti i ragazzi e nella rosa olimpica portammo alcuni ragazzi che ancora non avevano il contratto, lì si parla con le famiglie. Wenger ad esempio fece prendere Ryō Miyaichi direttamente dal College, senza aver mai avuto un contratto professionistico. Insomma dal campionato universitario vengono spesso fuori i campioni, in Italia invece ci crede poco in questo".

Come mai l'Italia non ha un canale con il Giappone? "In Italia abbiamo il paletto degli extracomunitari che li penalizza e vengono ritenuti poco prestanti fisicamente ma certo conta più la qualità".

Che ci dice di Itakura, accostato alla Fiorentina prima di andare all'Ajax? "Un buon giocatore che avrebbe potuto giocare in A, ai tempi in cui sono stato in Giappone, 2010-2014, la Fiorentina si interessò a un giocatore ma non se ne fece nulla, si trattava di Kakitani che poi andò al Basilea".

Che si aspettano questi giocatori dall'amichevole con i viola? "Loro seguono il campionato nostro, il presidente della federazione che è a Firenze con noi (la Nazionale universitaria è in ritiro a Coverciano, ndr) è innamorato del calcio italiano. E aspettano di vedere e confrontarsi con Kean e Dzeko e tra le tante partite l'amichevole con la Fiorentina era quella più attesa".