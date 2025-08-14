RFV Bongiorni: "Fiorentina prendi uno alla Torreira ma Fagioli deve esplodere e tornare il nuovo Pirlo"

L'esperto talent scout Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare di attualità viola: "Meglio scouting o usato viola? Bisogna avere una rete di scouting importante, avere una dirigenza che ci creda ma anche una piazza che abbia pazienza. Atalanta e Bologna sono un esempio, invece guarda Beltran pur buon giocatore non è riuscito ad esprimersi al meglio. Quando una società ha una sua strategia di vincere subito deve puntare sull'usato sicuro, se la strategia è di aspettare allora ci vuole la rete di scouting".

Che deve fare la Fiorentina in questi 15 giorni? "Conto molto sull'allenatore ma la Fiorentina ha bisogno di due giocatori che dia qualità e sostanza, soprattutto a centrocampo dove ci vorrebbe uno come Torreira. Sohm? A Parma ha fatto un buon giocatore ma la piazza è diversa e hai una dimensione internazionale. Se entrerà nello scacchiere viola la Fiorentina può rientrare tra le prime sei perché questo campionato è strano. Ma non mi piace vedere italiani come Raspadori andare all'Atletico e vedere sconosciuti arrivare in Italia per 28-30 milioni, mi sembra un calcio malato".

Pioli ha lavorato sul centrocampo a due ma può passare a tre e dunque un altro serve? "O hai la fortuna di trovartelo in casa, qualche giovane che può esplodere, o Fagioli può giocare in quel ruolo. Ma la Fiorentina ha bisogno di uno alla Torreira o un Lobokta che ricucia il gioco. Un nome? Uno scozzese o gallese della Premier, anche se è difficile che gli anglosassoni esplodano in A a parte, che ho dovuto relazionare ma per rispetto non posso parlarne, che cucia il gioco e che può fare come Fagioli, che doveva essere il nuovo Pirlo se non fosse stato frenato dalle vicende personali, altrimenti sarebbe uno dei più forti".