Fagioli torna sull'AEK: "Non ci aspettavamo di perdere. Ma ora contano i fatti"
FirenzeViola.it
Nel pre partita di Atalanta-Fiorentina, in diretta su Sky Sport, ha preso la parola il centrocampista viola Nicolò Fagioli. Ecco le sue parole in avvicinamento alla gara, partendo dal brutto ko con l'AEK Atene: "È stata una brutta partita, neanche noi ci aspettavamo quel risultato. Non abbiamo messo in campo ciò che avevamo fatto bene in allenamento. Ora però c'è poco da parlare, solo da fare i fatti".
Vi spiegate questo crollo?
"No, ce lo chiediamo tutti. Ma non è il momento di vivere di rimpianti. La realtà dice che siamo penultimi e dobbiamo iniziare a far punti per metterci in salvo".
Oggi ritrovate Palladino.
"L'Atalanta è forte, Palladino lo conosciamo e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Ovviamente da domani".
