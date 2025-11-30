Ferrari annuncia: "Rinnovo fatto con Mandragora. Con Dodo vogliamo fare in fretta"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, prima del match contro l'Atalanta è intervenuto anche sui canali Dazn. Lo stesso dirigente ha presentato così la partita: "Ci sono dei momenti in cui i giocatori, con determinata esperienza, si fanno carico della situazione. Dzeko ha rappresentato il pensiero di chi vuole unire i gruppi, prendendosi le responsabilità di chiedere compattezza dopo una gara comunque giocata male".

Palladino è stata una possibile scelta dopo Pioli?

"Non c'è stata la possibilità. C'erano dei nomi, ma siamo andati direttamente su Vanoli dopo una chiacchierata con lui dicendoci che sarebbe stato molto complicato, ma comunque lui è voglioso di raggiungere l'obiettivo".

Rinnovi?

"Con il mister faremo il punto della situazione per il mercato. Con Mandragora il rinnovo è fatto, con Dodò speriamo di trovare la quadra in fretta".