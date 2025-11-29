Su Radio FirenzeViola scatta l'appuntamento con la storia con "100 anni di passione Viola"

Prosegue anche questo sabato fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle ore 19:00 alle 20:00 arriva “100 anni di passione Viola”, la trasmissione interamente curata dal Museo Fiorentina e da Massimo Cervelli che di settimana in settimana ci porterà dentro la lunga storia viola con aneddoti, immagini e racconti che dal passato arriveranno fino alla più stretta attualità. Dalle 20:00 alle 21:00 ci sarà Andrea Giannattasio in studio con il nuovo format interamente dedicato al settore giovanile della Fiorentina "Made in Viola" che questa sera proporrà l'intervista al responsabile Valentino Angeloni.

Infine anche questa sera dalle 21:00 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

