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L'entourage di Viery visita Firenze: "Incontro con la nostra stella!"
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L'entourage di Viery è passato da Firenze per incontrare il difensore della Fiorentina, reduce dalle prestazioni da titolare contro Atalanta e Sassuolo. "Un incontro molto speciale!", ha scritto su Instagram l'agenzia del calciatore con una foto che ritrae anche il classe 2005 e le maglie donate ai suoi collaboratori, nello specifico Marcio Cordeiro, Fabio Donato e Vinicius Prates: "Eravamo con la nostra stella @Viery questo mercoledì in una visita in Italia fatta ad un atleta, titolare della Fiorentina e con buone prestazioni all'inizio della sua carriera in calcio europeo".
Questa la foto che ritrae il momento:
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