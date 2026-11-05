FirenzeViola Atta e Ranieri lavorano ancora a parte, la Juventus resta un miraggio

Si allontanano le possibilità di poter rivedere in campo almeno contro la Juventus sia Arthur Atta che Luca Ranieri. I due calciatori della Fiorentina anche oggi hanno lavorato a parte e proseguono con il loro programma specifico di recupero dai rispettivi infortuni che si portano dietro ormai da diverse settimane.

Il centrocampista è assente dal 20 settembre quando la Fiorentina giocò contro il Napoli, Ranieri invece si è fatto male contro il Genoa ed è ancora indisponibile. La speranza di poterli almeno rivedere tra i convocati in vista di domenica non è ancora del tutto sparita ma si affievoliscono le possibilità di vederli nella lista che Vanoli diramerà nei prossimi giorni.