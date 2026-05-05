RFV Cinquini duro: "Ieri partita vergognosa, la squadra non ha seguito Vanoli"

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L'ex dirigente viola Oreste Cinquini è interevenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per analizzare la sconfitta della Fiorentina in casa della Roma: "Credo che nessun aggettivo sia più appropriato di "vergognoso". La prova di ieri servirà molto a Paratici, leggo la scusante della sconfitta della Cremonese, ma un po' di dignità ci vorrebbe. Ci siamo salvati per demerito degli altri più che per merito nostro. Ieri abbiamo toccato con mano la mediocrità, è stata una prestazione non confaciente allo spirito della Fiorentina e di Firenze. Io non guardo al calcio ma a livello umano. La società ha sempre supportato la squadra, ieri si è toccato il fondo, ci sarà molto da fare sotto il profilo umano".

Cosa faresti con Vanoli? "Vanoli ha raggiunto gli obbiettivi ma si è visto che i giocatori non gli vanno dietro. La preparazione della gara è stata fatta nei termini giusti ma poi si è visto un approccio mentale vergognoso. Non c'è stata poi neanche una reazione".

Sulle parole nel pre partita di Paratici in quanto a un possibile futuro ancora con Vanoli: "Paratici ha avuto il tempo di conoscere a tu per tu il lavoro di Vanoli. Se Paratici se la sente di iniziare il prossimo anno con lui credo lo faccia perché ha tutte le capacità per fare questa scelta. A me però sembra che i giocatori a livello psicologico e umano non hanno seguito l'allenatore, in una gara in cui giocavi già salvo".

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