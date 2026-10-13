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Ceccarini: "Posticipato l'incontro per il futuro di Dodo. Fiorentina convinta di non perderlo a zero"

Ceccarini: "Posticipato l'incontro per il futuro di Dodo. Fiorentina convinta di non perderlo a zero"FirenzeViola.it
Oggi alle 08:00Radio FirenzeViola
di Lorenzo Della Giovampaola

Nel corso della puntata odierna di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla situazione contrattuale e sul futuro di Dodo. Queste le sue parole: "Si pensava che ci potesse essere un incontro in questa sosta ma è stato posticipato. Vediamo se ci sarà nel mercato di gennaio o dopo il mercato, a febbraio. Dodo resta sul mercato, non si sa se a gennaio arriverà una squadra per prenderlo.

La Fiorentina ha la convinzione di non perderlo a 0 e ha pronto un rinnovo di altri 2 anni (2029). I rapporti con il suo agente Bertolucci sono buoni ma Dodo resta sul mercato. C'è un gentlemen agreement per eventualmente estendere l'accordo di altri due anni".​​​​​