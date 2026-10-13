Social Fiorentina, Giuseppe Commisso protagonista a New York: ospite d’onore alla Columbus Day Parade

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, ha partecipato a New York alla 49ª edizione della Columbus Day Parade nel Queens, ricoprendo il prestigioso ruolo di Grand Marshal, ovvero ospite d’onore della manifestazione. Un riconoscimento che celebra le radici italiane e il legame tra Italia e Stati Uniti, come sottolineato dal club viola attraverso un post Instagram con la seguente descrizione: "Una giornata speciale di orgoglio e celebrazione a New York! ACF Fiorentina è orgogliosa e onorata che il Presidente del Club, Giuseppe B.

Commisso, abbia partecipato in qualità di Grand Marshal (ospite d’onore) alla 49ª edizione della Columbus Day Parade nel Queens. Un prestigioso riconoscimento che celebra le origini, le tradizioni italiane e i profondi legami che uniscono l’Italia e gli Stati Uniti. Un momento di grande orgoglio per il nostro Presidente e per tutta la famiglia Viola!"