FirenzeViola Viola, domani alle 15 in campo dopo 24 ore di riposo: resta in dubbio Atta

Domenica al Franchi arriva la squadra di Fabregas, vittoriosa in tutti e tre i precedenti a Firenze. Da monitorare le condizioni del francese

Ventiquattr'ore per smaltire la delusione, adesso è il momento di tornare al lavoro. La Fiorentina si ritroverà domani pomeriggio alle 15 al Viola Park per iniziare a preparare la gara di domenica contro il Como (in mattinata verranno svolti dei test individuali da parte dei calciatori convocati in Nazionale nell'ultima sosta). Dopo la brutta prova col Genoa, De Gea e compagni devono dare un segnale concreto. Il compito, però, si annuncia complicato: da quando i lariani sono tornati in Serie A, la formazione di Fabregas ha sbancato il Franchi in tutti e tre gli incroci tra campionato e Coppa Italia.

Atta da rivalutare, Como atteso dalla Champions

La trasferta di Marassi non ha provocato nuovi infortuni, ma alla ripresa l'attenzione sarà rivolta soprattutto ad Arthur Atta. Il francese, assente al Ferraris per un sovraccarico funzionale all'addome, sarà rivalutato domani: i tempi di recupero restano incerti e la sua presenza contro Nico Paz e compagni appare difficile. Prima della trasferta a Firenze, intanto, il Como dovrà affrontare l'impegno europeo: mercoledì alle 18:45 la squadra di Fabregas sarà a Rotterdam per sfidare il Feyenoord in Champions.