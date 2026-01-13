RFV Cavasin: "Vanoli ha tirato fuori la Fiorentina dall'inferno. Si vede la luce"

L'ex viola, Alberto Cavasin, ha parlato a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola. "Io penso che Vanoli stia facendo cose importanti visto il marasma che c'era. Quando ci sono queste situazioni qualsiasi cosa che ti può toccare può non andare bene e rischi di perdere il gruppo. Magari tutti danno la disponibilità ma c'era sicuramente un andazzo che, qualsiasi cosa provi a fare, ritorna sempre sbagliato. Invece Vanoli è riuscito a stare con il gruppo, con gli sdcontenti, con gli sfiduciati, con una dirigente che sta passando un travaglio. L'allenatore, in questo inferno, è riuscito a rimettere apposto la situazione, aiutato anche dalla società. Adesso il lavoro non è finito, ma ora si può lottare, c'è una luce"

La Fiorentina ha fatto 8 punti in 5 partite iniziando a ritrovare autostima

"Quando ne vieni fuori il gruppo è una forza che è micidiale perchè vieni furoi dal buio e ritrovi la luce. Tutto si ricompone, tutti si vogliono bene perchè si viene dalla sofferenza. E' una famiglia che viene fuori. Se la Fiorentina perdeva ancora tutti avremmo pensato sarebbe finita".

