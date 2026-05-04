RFV Carobbi: "Roma trascinata dal pubblico ma la Fiorentina può fare il colpaccio"

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L'ex viola Stefano Carobbi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Roma-Fiorentina: "La Fiorentina a Roma in genere fa bene anche se la Roma avrà 60mila di spettatori che trascinano la squadra alla vittoria per la Champions visto che le altre hanno toppato. Ma la Fiorentina come detto può fare il colpaccio anche per chiudere il discorso salvezza visto il finale con squadre non proprio semplici.".

Confortante che rientri Parisi?

"Ritorna a disposizione, magari per un subentro. Peccato non avere le due punte centrali, vediamo se giocherà Gudmundsson"

Ranieri sulla fascia se Gosens ko?

"Può fare questo ruolo tranquillamente anche se non è la sua posizione reale ma senza Fortini ben venga Ranieri anche perché non bisogna spingere a sinistra visto che lo farà Dodo".

Fortini era apprezzato anche dalla Roma, visto che non ha rinnovato; come valuti la situazione?

"E' impossiible dare un giudiizo perché non lo abbiamo visto molto in campo, ci voleva più coraggio, in genere in Italia. Se Gasperini lo vuole a tutti i costi è significativo e dunque non bisognerebbe mandarlo via così facilmente"

Un suo ricordo di Roma-Fiorentina?

"Al tempo di Falcao facemmo una partita storica e bellissima anche se perdemmo di misura contro una squadra fortissima"

Un'opinione su Kayode che in Premier sta facendo bene nonostante la Fiorentina non ci ha creduto?

"Purtroppo nel calcio italiano succede questo, in Italia i giovani non si mettono in campo e non vengono responsabilizzati poi vanno all'estero ed esplodono. Ad esempio stasera ci sarebbe l'opportunità di provare Braschi. In generale se le giovanili azzurre vanno bene e poi la Nazionale maggiore non va ai Mondiali, dai 16 anni c'è qualcosa che non va nella loro gestione".