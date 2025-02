Carnasciali su Palladino: "Dire che non è adatto alla Fiorentina è ingeneroso"

L'ex calciatore viola Daniele Carnasciali ha analizzato il momento della Fiorentina durante "Viola amore mio" a Radio FirenzeViola: "L'Inter è la squadra più forte del campionato. L'hai battuta 3-0 giovedì perché hanno affrontato la partita pensando di vincere facilmente, era logico che ieri l'avrebbero interpretata in maniera diversa. La Fiorentina doveva stare attenta e non l'ha fatto, non è riuscita a contrastare la fisicità dell'Inter. Da qui a dire che Palladino non è un allenatore adatto a Firenze è ingeneroso perché la Fiorentina ha fatto ottimi risultati e adesso sono arrivati giocatori nuovi che possono dare nuova linfa".

Andavano inseriti un po' prima i nuovi?

"Quando arrivano giocatori sul mercato ci vuole sempre un po' di tempo e se Palladino non li ha fatti giocare dall'inizio è perché ha visto meglio altri in allenamento. Ma qual è l'allenatore ideale per Firenze? Gasperini per esempio è perfetto per l'Atalanta, non è detto lo sia per la Fiorentina. All'inizio del campionato avremmo tutti messo la firma per essere in questa posizione in classifica, allora di che si parla? Con Italiano siamo stati anche undicesimi, decimi... Aspettiamo il prosieguo del campionato e che cosa farà Palladino che fin qui sta lavorando bene".

