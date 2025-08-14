Gudmundsson: "Pioli mi parla tanto, siamo felici del suo arrivo. Palladino..."

Albert Gudmusson è protagonista stamani di un'intervista della Gazzetta dello Sport, nella quale l'attaccante islandese della Fiorentina ha raccontato il suo momento a Firenze concentrandosi in particolare sul rapporto con il nuovo allenatore, Stefano Pioli: "Ho un buon feeling con lui e mi piace il fatto che mi parla tanto. Siamo felici del suo arrivo. Gilardino, Palladino e Pioli? I primi due erano più giovani, ma si vede che hanno potenziale per diventare grandi tecnici, mentre Pioli ha già un bagaglio diverso, basti pensare che ha vinto lo scudetto al Milan, ha fatto la Champions e ha allenato top come Ibrahimovic e in Arabia Cristiano. Si vede che ha esperienza".

Poi ha aggiunto sul paragone tra Gilardino e Pioli: "Forse per la libertà sono simili, però in generale per tante cose sono diversi. Non posso spoilerare tutto, lo vedrete durante la stagione".