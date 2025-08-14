Conference League: ancora tutto aperto tra Paksi e Zytomyr, ungheresi avanti 2-0
FirenzeViola.it
Incredibile a Paksi: nella sfida di ritorno che deciderà chi affronterà la Fiorentina nel preliminare di Conference League tutto ancora in bilico. Una qualificazione che sembrava blindata dopo il 3-0 del Polissja Zytomyr all'andata, rischia di essere rimessa in discussione dai primi 50'. All'intervallo infatti la sfida si è chiusa 1-0 per i padroni di casa del Paksi, avanti grazie alla rete di Szabo. A inizio ripresa ecco il raddoppio di Toth. Con ancora gran parte della ripresa da giocare, gli ungheresi sono a una rete dal pareggiare il conteggio finale. In caso di parità nella doppia sfida si andrà ai supplementari e poi ai rigori.
Pubblicità
Primo Piano
LiveFiorentina-JUFA 1-2: finisce così l'ultima amichevole dei viola. Rivivi il live su FirenzeViola.it!
Dubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi fortidi Stefano Prizio
Le più lette
1 Fiorentina-JUFA 1-2: finisce così l'ultima amichevole dei viola. Rivivi il live su FirenzeViola.it!
3 Dubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Copertina
Lorenzo Di BenedettoBeltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
Angelo GiorgettiAddio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescita
Mario TeneraniGrazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com