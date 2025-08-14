Conference League: ancora tutto aperto tra Paksi e Zytomyr, ungheresi avanti 2-0

Conference League: ancora tutto aperto tra Paksi e Zytomyr, ungheresi avanti 2-0FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:17Primo Piano
di Redazione FV

Incredibile a Paksi: nella sfida di ritorno che deciderà chi affronterà la Fiorentina nel preliminare di Conference League tutto ancora in bilico. Una qualificazione che sembrava blindata dopo il 3-0 del Polissja Zytomyr all'andata, rischia di essere rimessa in discussione dai primi 50'. All'intervallo infatti la sfida si è chiusa 1-0 per i padroni di casa del Paksi, avanti grazie alla rete di Szabo. A inizio ripresa ecco il raddoppio di Toth. Con ancora gran parte della ripresa da giocare, gli ungheresi sono a una rete dal pareggiare il conteggio finale. In caso di parità nella doppia sfida si andrà ai supplementari e poi ai rigori.