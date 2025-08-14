Dagli inviati

In attesa di Fiorentina-Japan University FA viola a rapporto da Pioli: le immagini

In attesa di Fiorentina-Japan University FA viola a rapporto da Pioli: le immagini
Oggi alle 19:35Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

In attesa della sfida Fiorentina-Japan University FA (fischio d'inizio alle 20) Stefano Pioli, durante il riscaldamento, ha tenuto a rapporto la squadra. Ecco le immagini di Firenzeviola.it con il tecnico che ha raggruppato i giocatori intorno a sé.