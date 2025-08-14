Nico Gonzalez già ai saluti con la Juventus: primi contatti con l'Atletico Madrid

Nico Gonzalez potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione passata in bianconero. L'argentino, che ha lasciato la Fiorentina l'estate scorsa proprio per raggiungere Torino, è tra i principali esuberi che il club juventino sta cercando di piazzare in questi giorni.

Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il suo destino potrebbe essere in Spagna, dove l'Atletico Madrid starebbe cercando un altro attaccante dopo il recente acquisto di Raspadori dal Napoli. I Colchoneros avrebbero avviato i primi contatti con la Juventus, con Nico Gonzalez che avrebbe già aperto alla destinazione.