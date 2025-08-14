Ilenikhena, la Viola non è la sola a cercare il 2006: ma il Monaco dice no

Continuano le voci di mercato legate a George Ilenikhena, attaccante diciottenne di proprietà del Monaco di recente accostato anche alla Fiorentina. Aggiornamenti sull'argomento sono arrivati in queste ore anche tramite il portale footmercato.net che ha spiegato come sul conto del classe 2006 - valutato dai portali di mercato almeno 15 milioni di euro - ci siano almeno quattro opzioni sul tavolo: quelle di Stoccarda e Bayer Leverkusen in Bundes, quella del Villarreal in Liga e quella appunto dei viola in Serie A.

Ma - informa il portale - il Monaco non è realmente interessato a nessuna di esse, poiché la posizione del club rimane quella di trattenere George Ilenikhena per aiutarlo a crescere.