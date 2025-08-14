Dove vedere Fiorentina-Japan University FA: orario e dettagli
FirenzeViola.it
Ultima amichevole estiva a porte aperte per la Fiorentina che stasera alle ore 20 è attesa dalla partita contro la selezione universitaria giapponese, la Japan University FA, nello stadio Curva Fiesole del Viola Park, al rientro dalle due settimane in Inghilterra che hanno permesso a Pioli di cominciare a forgiare la squadra che affronterà la stagione. La gara sarà trasmessa dai canali ufficiali ACF Fiorentina, quindi in streaming sul sito ufficiale del club. Per la diretta radio, Radio Firenzeviola racconterà la sfida con il racconto dei protagonisti e tutti i commenti dallo studio.
