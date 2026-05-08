RFV Carnasciali: "Sarri è l'uomo giusto. Io non ripartirei da Kean l'anno prossimo"

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Daniele Carnasciali, ex calciatore di Fiorentina e Brescia, ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" di Sarri come nome per la panchina della Fiorentina e dei calciatore su cui farebbe affidamento per la prossima stagione: "Io penso di averlo detto ormai spesso ciò che penso di Sarri. Secondo me è la persona giusta, perché oltre a vivere la squadra vive anche la città. Può essere l'uomo giusto per tornare a fare un certo tipo di calcio a Firenze. Io mi permetto di aggiungere che a livello tecnico è un allenatore top. È capace e a Firenze ci starebbe bene".

La Lazio non si è sfaldata solo per merito di Sarri?

"Sì, se non era per Sarri la Lazio si sarebbe sbriciolata. È riuscito a gestire la situazione nonostante gli abbiano venduto i migliori giocatori. In classifica ha fatto un girone di ritorno da ottima squadra. Visto che si viene da anni particolari secondo me è l'unico che potrebbe risollevare la squadra e tenere l'ambiente tranquillo".

Lei da chi ripartirebbe?

"La risposta che ti posso dare dall'esterno è che ci sono dei giocatori da cui ripartire che sono: Gosens, Dodo, De Gea, Mandragora...Da Kean io non ripartirei per quello che si è visto fuori, però queste sono sensazioni che ho non conoscendo bene la situazione, quindi possiamo anche dare interpretazioni sbagliate. Paratici nei prossimi giorni deve individuare quali giocatori vendere per poi andare sul mercato. Secondo me serve un allenatore di esperienza".

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