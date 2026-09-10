Con Vanoli Ndour può tornare protagonista: per Tuttosport su di lui ci sono Juve e Inter

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Juventus e Inter condividono una linea precisa sul mercato: individuare i migliori talenti in circolazione, con una particolare attenzione ai giovani italiani. Tra i nomi monitorati, secondo Tuttosport, c’è anche Cher Ndour, classe 2004 e di proprietà della Fiorentina. L’avvio di stagione lo aveva inevitabilmente relegato in secondo piano, complice un mercato che non ne ha favorito la crescita e lo ha costretto a partire indietro nelle gerarchie.

Uno scenario che potrebbe però cambiare con il ritorno di Paolo Vanoli, il tecnico che lo scorso anno aveva saputo valorizzarne le qualità. Ndour ha inoltre dalla sua una struttura fisica importante e un’esperienza internazionale già significativa, maturata tra Benfica, Psg, Braga e Besiktas prima del trasferimento a Firenze. La Fiorentina, in estate, ha resistito ai tentativi di portarlo via, fissando una valutazione vicina ai 30 milioni.