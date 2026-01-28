RFV Carnasciali duro: "Stiamo comprando giocatori tanto per comprarli"

Daniele Carnasciali, ex calciatore della Fiorentina dal 1992 al 1997, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando dell'esordio di Luis Balbo: "Penso che è un giocatore che gioca con spensieratezza rispetto agli altri. Io non mi fermerei a vedere la prestazione di questo ragazzo perché c'è un problema: si sta comprando giocatori come Fabbian tanto per comprarli. Ora non serviva un giocatore in quel ruolo, ma serviva in difesa. Secondo me hanno comprato male e continuano a farlo, forse perché questi giocatori non sono dl livello atteso. Oggi qualsiasi cosa vai a comprare non va bene, il problema è che ogni partita che passa è una partita in meno. Con il Cagliari era un occasione importante da sfruttare. Meglio che siamo usciti dalla Coppa Italia, perché adesso dobbiamo avere solo un obiettivo, che è quello della salvezza. L’allenatore deve cercare di ricompattare lo spogliatoio e deve affidarsi a quei 4/5 giocatori che giocano sempre e che devono trascinare lo spogliatoio".

Lei vede un calo nell'atteggiamento della squadra?

"L'allenatore deve prendersi le sue responsabilità per questo e poi continua a fare dichiarazioni non utili. Siamo tornati indietro con il Cagliari, perché rientra troppo importante da vincere. Non vedo nel calcio di oggi l'attaccamento alla maglia, perché alla minima difficoltà manca l'unione d'intenti".

